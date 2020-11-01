Пивная в Берлине внесла Меркель в черный список

«Некоторые из этих политиков решили вновь закрыть рестораны, запретить нам работать. Этих политиков мы немедленно вносим в черный список. Мы не будем рады канцлеру Ангеле Меркель, министру финансов Олафу Шольцу, премьер-министру Баварии Маркусу Зодеру, бургомистру Берлина Михаэлю Мюллеру», — сообщили они, призвав своих коллег также присоединиться к этому демаршу.