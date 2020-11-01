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Пивная в Берлине внесла Меркель в черный список из-за карантина 

Газета.Ru и ещё 1 26 минут назад
Пивная в Берлине внесла Меркель в черный список
Фото: EPA
Легендарная берлинская пивная Ständige Vertretung (StäV) внесла канцлера Германии Ангелу Меркель, а также ряд других немецких политиков в «черный список» из-за введения введения в стране 2 ноября карантина, запрещающего работу предприятий общественного питания. Об этом в своем обращении в Facebook сообщили исполнительный директор заведения Йорн Петер Бринкманн и его деловой партнер Ян Филипп Бубингер.
По их словам, правительство ФРГ не подготовилось ко второй волне эпидемии COVID-19.

«Со стороны правительства не было предпринято никаких шагов, и было ожидаемо, что теперь врачи работают на грани возможностей», — заявили владельцы заведения.

Бизнесмены отметили, сославшись на исследование института Роберта Коха, что шанс на заражение коронавирусом нового типа в гастрономических заведениях не превышает 3%.
Предприниматели указали, что многие политики являются гостями их заведения.

«Некоторые из этих политиков решили вновь закрыть рестораны, запретить нам работать. Этих политиков мы немедленно вносим в черный список. Мы не будем рады канцлеру Ангеле Меркель, министру финансов Олафу Шольцу, премьер-министру Баварии Маркусу Зодеру, бургомистру Берлина Михаэлю Мюллеру», — сообщили они, призвав своих коллег также присоединиться к этому демаршу.

Ранее Меркель объявила, что со 2 ноября и до конца месяца в ФРГ вводится частичный карантин.
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Комментарии 1
Социология , В мире , Роберт Кох , Ангела Меркель , Михаэль Мюллер , Олаф Шольц , Берлин , Германия , Швеция
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