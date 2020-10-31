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Французы отказались верить в способность властей защитить от террористов 

Lenta.ru 10 минут назад
Французы не верят, что власти защитят их от террористов
Фото: Eric Gaillard / Reuters
Жители Франции отказались верить в способности властей защитить их от нападения террористов после серии атак, совершенных исламистами на территории страны. Об этом пишет газета Figaro со ссылкой на опрос оциологической службы Odoxa.
Так, только 26 процентов французов заявили, что все еще уверены в своей безопасности. При этом отмечается, что в октябре кредит доверия правительству по вопросу защиты от терроризма резко снизился на 18 процентных пунктов.
В опросе, завершенном за неделю до теракта в Ницце, 57 процентов участников заявили о недостаточном присутствии полицейских у церквей и других мест отправления культа.
16 октября в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин 18-летний террорист убил школьного учителя истории Самюэля Пати, который продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
Утром 29 октября мужчина напалс ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, погибли три человека. Мэр города заявил, что нападавший не переставал повторять «Аллаху акбар». После нападения по всей стране план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне.
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Социология , В мире , Эммануэль Макрон , Ницца , Париж , Франция
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