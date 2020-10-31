Французы не верят, что власти защитят их от террористов

Жители Франции отказались верить в способности властей защитить их от нападения террористов после серии атак, совершенных исламистами на территории страны. Об этом пишет газета Figaro со ссылкой на опрос оциологической службы Odoxa.

Так, только 26 процентов французов заявили, что все еще уверены в своей безопасности. При этом отмечается, что в октябре кредит доверия правительству по вопросу защиты от терроризма резко снизился на 18 процентных пунктов.

В опросе, завершенном за неделю до теракта в Ницце, 57 процентов участников заявили о недостаточном присутствии полицейских у церквей и других мест отправления культа.

16 октября в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин 18-летний террорист убил школьного учителя истории Самюэля Пати, который продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.