Названа доля решивших сократить новогодние траты россиян 

«В этом году бюджет не изменится у 47 процента опрошенных. Почти четверть респондентов (24 процента) заявили, что им придется экономить и уменьшать затраты на новогодний стол. Наибольший процент тех, кто вынужден экономить на Новый год, в Южном федеральном округе (30 процентов), наименьший — в Северо-Западном (17 процентов). 8 процентов заявили о готовности увеличить домашний бюджет новогодних торжеств по сравнению со встречей 2020 года», — привела пресс-служба банка результаты опроса.