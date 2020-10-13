Россияне быстро адаптируются к новым условиям и переменам в мире. Уже идет перестройка потребительских привычек, вызванная пандемией коронавируса. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group и холдинга "Ромир".

В сентябрьском исследовании участвовали 1,5 тысячи респондентов из разных социально-демографических групп. Выборка представляет городское население России с углубленным изучением по Москве . Эксперты проанализировали данные о потребительских расходах более чем в 40 товарных категориях, уточняет РИА Новости.

Отмечено, что россияне стали более внимательными к вопросам личного здоровья, избегают ненужных поездок, а для пятой части жителей удаленная работа остается ежедневной нормой. По мнению потребителей, путешествия и развлечения все еще сопряжены с высоким риском заражения вирусом, хотя уровень тревожности снижается. В целом доля тех, кто оценивает данные активности как связанные с риском заражения, по сравнению с апрелем снизилась на 16% для категории путешествия, 18% для развлечений и 15% для ресторанов.

Быстрее всего, отмечают экономисты, россияне возобновили траты на продовольственные товары, одежду и обувь. А вот сфера развлечений и покупка предметов роскоши — ушли на второй план. При этом быстрыми темпами растет электронная коммерция. 66 процентов опрошенных ответили, что планируют и дальше сохранить сегодняшний уровень онлайн-потребления.

В период пандемии и социального дистанцирования активно развиваются цифровые технологии, растет спрос на товары, связанные со здоровьем и уходом за собой. Эти тенденции имеют все возможности, чтобы закрепиться и сохранить свое влияние и после пандемии. Эксперты также отмечают снижение посещаемости общественных мест, осознанное сокращение социальных контактов, увеличение доли домашнего потребления и изменение роли личного автомобиля, дачи, домашнего пространства.