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Россияне назвали желаемый размер заработной платы 

Вечерняя Москва и ещё 5 1 час назад
Россияне назвали желаемый размер заработной платы
Фото: РИА Новости
Большинство граждан России считают, что для нормальной жизни нужно зарабатывать не менее 50 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводятся в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir.
Так, больше трети опрошенных россиян (31,2 процента) сказали, что для им необходимо 50–70 тысяч рублей в месяц для того, чтобы комфортно жить. Четверть респондентов (25 процентов) назвали сумму в 70–100 тысяч рублей.
Для 22,6 процента людей достаточной оказалась сумма в 35–50 тысяч рублей в месяц, 15,3 процента опрошенных считают необходимой зарплату в 100 тысяч рублей, а 5,4 россиян считают, что им хватит от 20 до 35 тысяч рублей в месяц. И только 0,5 процента респондентов ответили, что для нормальной жизни им нужно 20 тысяч рублей или меньше.
Отмечается, что наибольшие финансовые запросы выявлены у жителей Москвы и Подмосковья. В столичном регионе более трети опрошенных (34,8 процента) сказали, что для нормальной жизни им необходимо более 100 тысяч в месяц, и примерно столько же (33,2 процента) назвали доход в 70-100 тысяч рублей.
Запросы жителей Санкт-Петербурга немного меньше москвичей — большинство опрошенных (31,5 процента) ответили, что для нормальной жизни нужно зарабатывать 70–100 тысяч рублей, 28,8 процента сообщили, что для этого хватит 50-70 тысяч рублей.
При этом большинство респондентов (90,9 процента) во всех регионах заявили, что их реальный доход не соответствует желаемому, 48,5 процента сообщили, что это несоответствие разительно. Немного лучше оценивают свое финансовое положение жители столицы. О соответствии реального дохода желаемому рассказали 10,5 процента москвичей, а сильно не соответствует он у 40,5 процента респондентов, сообщает РИА Новости.
Исследование проводилось с 24 по 28 сентября, в нем приняли участие более 1600 человек по всей России.
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Социология , Общество , РИА Новости
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