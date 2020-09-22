Названы главные страхи человечества

Главными страхами человечества являются изменение климата, коррупция, бедность и конфликты. Такие опасения людей были названы в исследовании организации « ООН 75: будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна», передает ТАСС.

Фото: Mike Segar / Reuters Mike Segar / Reuters

Согласно опросу, 49 процентов считают, что экологическая ситуация на планете ухудшится. Кроме того, 41 процент опрошенных ожидает ухудшение ситуации с коррупцией. При этом 87 процентов респондентов уверены, что международное сотрудничество играет ключевую роль для преодоления названных вызовов, в том числе в борьбе с пандемией.

При этом первоочередными краткосрочными потребностями оказались доступ к здравоохранению, чистой воде, средствам гигиены и образованию. Здравоохранение также было долгосрочным приоритетом почти у 300 тысяч опрошенных. Еще 72 процента ожидают, что доступ к услугам здравоохранения улучшится или останется на прежнем уровне.

Опрошенные также отметили желание большей солидарности, в том числе искоренении бедности, неравенства и безработицы. В долгосрочных целях большинство указали на необходимость всеобщего доступа к образованию и равные права женщин.