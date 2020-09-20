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Число бедных в России во втором квартале возросло на 1,3 млн человек 

BFM.RU и ещё 1 6 минут назад
В России стало еще больше бедных
Фото: ТАСС
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со вторым кварталом 2019 года, так и с первым кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Росстата.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года бедных в России стало больше как в долевом выражении (13,5% населения страны против 12,7%), так и в численном, отмечает «Коммерсантъ».
По сообщению ведомства, росту числа бедных способствовало «снижение деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных денежных доходов». При этом в статистике уже учтены выплаты из бюджета, в частности семьям с детьми.
Реальные зарплаты россиян, по данным Росстата за период с января по июль, выросли за год на 2,9%. В ведомстве объясняют это тем, что средние и крупные предприятия в наименьшей степени пострадали от кризиса, а бюджетные организации не прекращали выплаты.
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Социология , Общество
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