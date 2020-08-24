Названа доля продолжающих работать удаленно россиян

Опрос показал, сколько россиян, которые перешли на работу из дома во время самоизоляции еще не вышли в офис. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования портала "Работа.ру".

По данным аналитиков, 59% респондентов, которые работали на удаленке во время ограничительных мер, вернулись в офисы, еще 26% продолжили работать дистанционно, а 15% чередуют работу из дома и офиса. Всего на удаленную работу во время самоизоляции перешли 30% россиян.

Отмечается, что 47% опрошенных, которые работали дистанционно, хотели бы продолжить трудиться в таком режиме.

Те, кто вернулся в офисы, признались, что скучали по рабочей обстановке (34%), коллективу (22%), по удобному рабочему месту (18%) и по корпоративной жизни (9%). 43% респондентов заявили, что не скучали ни по чему.

По данным исследования, 47% опрошенных, которые работали из дома, хотели бы продолжить работать дистанционно. Больше всего россияне скучали по рабочей обстановке — 34% респондентов, по коллективу — 22%, по удобному рабочему месту — 18% и по корпоративной жизни — 9%. 43% респондентов не скучали ни по чему, работая из дома.

Опрос проводился среди экономически активного населения старше 18 лет. В нем приняли участие больше 4200 человек, среди которых более 1260 работали удаленно во время самоизоляции.