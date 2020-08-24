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Жители России назвали основные черты русского характера 

ИА Regnum 24 августа 2020
Названы основные черты русского характера
Фото: РИА Новости
Главные положительные черты, свойственные русскому характеру, — доброта, душевность сопереживание. Так считают 32% жителей России, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Также русскому характеру свойственны: мужественность, упорство, стойкость, целеустремленность (23%), терпимость и безотказность (18%), взаимовыручка и товарищество (14%), патриотизм (13%) и честность (11%).
К основным отрицательным чертам русского характера участники опроса отнести: пристрастие к алкоголю и наркотикам (21%), лень, безынициативность (17%), всепрощение, покорность, терпеливость (8%).
Опрос проведен 12 августа 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Социология , Общество , ВЦИОМ
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