Названы основные черты русского характера

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Также русскому характеру свойственны: мужественность, упорство, стойкость, целеустремленность (23%), терпимость и безотказность (18%), взаимовыручка и товарищество (14%), патриотизм (13%) и честность (11%).

К основным отрицательным чертам русского характера участники опроса отнести: пристрастие к алкоголю и наркотикам (21%), лень, безынициативность (17%), всепрощение, покорность, терпеливость (8%).

Опрос проведен 12 августа 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.