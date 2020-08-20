Россияне оценили государственные символы

Россияне считают, что государственный флаг, герб и гимн подходят современной России , свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

По данным исследования, 75% граждан полагают, что нынешний государственный флаг — бело-сине-красный — больше всего подходит современной России, 14% выступили за возвращение флага СССР — красный с серпом и молотом, чаще всего так отвечали респонденты в возрасте от 60 лет (21%), 3% — за новый, специально созданный флаг, 2% — за другой флаг Российской империи, черно-желто-белый.

При этом, по мнению 10%, белый цвет на флаге нашей страны означает чистоту, 7% — свободу, 5% — чистое небо, воздух и облака, синий цвет чаще всего у опрошенных ассоциируется с небом и воздухом (13%), а также с водой, реками, морями, океанами, с восприятием России как морской державы (8%), а красный цвет — с символом крови (11%), победы, борьбы (3%), а также силы, мужества, доблести и смелости (3%). Определить значение каждого из цветов затруднились 68%-69% россиян.

Отмечается, что 68% россиян считают, что больше всего современной России подходит нынешний герб с золотым двуглавым орлом, 12% ответили, что герб СССР с серпом и молотом на фоне земного шара, 7% — что новый специально созданный герб, 4% — что герб Российской империи с черным двуглавым орлом. Также 17% респондентов уверены, что двуглавый орел на гербе символизирует Европу и Азию, Запад и Восток, 3% — власть, ветви власти, 65% затруднились ответить.

Как указано в опросе, 63% россиян считают, что современный гимн также больше всего соответствует современной России, 13% поддерживают гимн СССР, музыку и текст, 8% — полностью новый гимн, новая музыка и текст, 6% — гимн на музыку Глинки, гимн России в 1990-2000 годах.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 августа. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.