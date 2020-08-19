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Опрос показал, что россиянам не нравится в начальстве 

Вечерняя Москва и ещё 1 46 минут назад
Что россиянам не нравится в начальстве
Фото: Кадр из мультфильма «Босс молокосос»
Почти треть, 29 процентов, опрошенных россиян недовольны неспособностью начальства на работе ставить четкие задачи коллективу, показал опрос сервиса «Работа.ру».
Как выяснили эксперты, 27 процентов респондентов считают, что их руководитель часто плохо относится к сотрудникам. 23 процента опрошенных жалуются, что начальник не всегда выполняет собственные задачи и передает их подчиненным. Злоупотребление полномочиями со стороны руководства заметили 22 процента участников исследования.
Еще 15 процентам не нравится, что руководство присылает деловые письма или звонит им в нерабочее время. 14 процентов не устраивают личные качества начальников, 12 процентов — оскорбительный юмор, 11 процентов — безответственность.
В итоге 42 процента опрошенных заявили, что рады были бы возможности уволить свое начальство. 49 процентов готовы сами оставить работу в случае задержки зарплаты или иного обмана со стороны работодателя. 31 процент ушли бы из-за унизительных действий руководства.
Еще десять процентов считают поводом для увольнения сплетни и слухи, исходящие от начальников, шесть процентов — повышение голоса, четыре процента — отказ в просьбе предоставить отпуск или отгул, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, как знак зодиака может повлиять на исход собеседования при приеме на работу.
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Социология , Общество , РИА Новости
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