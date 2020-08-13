Россияне назвали главные минусы удалённой работы 

Россияне назвали основные плюсы и минусы работы из дома. Данные приводятся в опросе Роструда , с которыми ознакомился RT.

Так, почти 22,85% жителей России одним из главных минусов удалённой работы назвали то, что члены семьи отвлекают их от исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, 21,1% респондентов жалуются на сложности с организацией рабочего дня, 13,17% — на плохую коммуникацию с коллегами, а 12,47% опрошенных одним из главных минусов считают то, что они продолжают работать, когда рабочий день уже закончился.

При этом почти четверть респондентов (24,82%) утверждают, что для них в удалённой работе минусов нет.

В то же время в качестве главных плюсов удалёнки 35,17% россиян отметили отсутствие необходимости тратить время на дорогу, 17,03% — возможность выбирать, где и откуда работать, 14,96% — более удобное планирование рабочего дня.

Для 8,29% опрошенных главным плюсом оказалось неучастие в офисной жизни и сплетнях, а 24,54% не нашли никаких преимуществ в таком формате работы.

Опрос проводился в мае — июне текущего года, в нём приняли участие 55 тыс. человек.

В середине июня исследование аналитического центра «Битрикс24» показало, что большая часть российских компаний (74%) планируют продолжать использовать дистанционный формат работы.