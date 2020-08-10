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Рогозин объяснил неверие людей в высадку американцев на Луне 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 52 минуты назад
Неверие многих людей в высадку американцев на Луне в 60-70-х годах прошлого века связано с утратой США технических компетенций в данной области, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Откуда такое неверие возникает? Я думаю, что оно возникает из-за того, что очень сложно себе представить сейчас, почему Соединенные Штаты создают и до сих пор еще не создали и не испытали ракету сверхтяжелого класса SLS, до сих пор не могут создать корабль Orion», — передает РИА «Новости» слова Рогозина.

В 60-70-х годах прошлого века США осуществили шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 человек.

«Поэтому многие люди задают вопрос, почему американцы тогда, в 60-х годах, сумели это сделать, и осуществили несколько миссий, а сейчас на более высоком, супервысоком технологическом уровне не могут это повторить… У меня есть ответ на этот вопрос: я хочу сказать, что и у нас утеряны очень многие компетенции, не только у американцев», — посетовал глава Роскосмоса.

Напомним, в июле Рогозин допустил совместное освоение Луны Россией и Китаем.
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Социология , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РИА Новости , США
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