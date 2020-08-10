Рогозин объяснил неверие людей в высадку американцев на Луне 

«Поэтому многие люди задают вопрос, почему американцы тогда, в 60-х годах, сумели это сделать, и осуществили несколько миссий, а сейчас на более высоком, супервысоком технологическом уровне не могут это повторить… У меня есть ответ на этот вопрос: я хочу сказать, что и у нас утеряны очень многие компетенции, не только у американцев», — посетовал глава Роскосмоса.