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Названы самые раздражающие фразы в резюме 

Lenta.ru 48 минут назад
Названы самые раздражающие фразы в резюме
Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»
Российские рекрутеры выделили топ-10 раздражающих слов и фраз, которые используют соискатели в своих резюме. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании SuperJob.
Согласно материалам исследования, за прошедшие пять лет рекрутеры в целом стали спокойнее воспринимать манеру заполнения резюме. Вместе с тем, теперь они больше ценят конкретику, а не шаблонные фразы. Почти половину рекрутеров (49 процентов) ничего не раздражает в резюме соискателей.
Однако часть респондентов выделила десять слов и фраз в резюме, которые могут вызывать у них раздражение. По итогам опроса, в тройке лидеров оказались стрессоустойчивость (18 процентов), коммуникабельность (14 процентов) и легкая обучаемость (7 процентов).
По сравнению с опросом пятилетней давности в список попали выражения «активная жизненная позиция», «амбициозность», «многозадачность», «клиентоориентированность» и «нацеленность на результат». При этом десятку покинули фразы «презентабельная внешность», «большая зарплата», «ответственность», «владение офисной техникой» и «хочу».
Среди опрошенных специалистов по подбору персонала каждый третий заявил о наличии раздражающих слов и фраз в резюме. На неверное оформление пожаловались 14 процентов респондентов, отметив, что это раздражает больше, чем отдельные слова. Почти половина рекрутеров (47 процентов) главной претензией к соискателям назвали, как и пять лет назад, неграмотность.
Ранее стало известно, что после отмены ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, и, в частности, режима самоизоляции, более других на рынке труда оказались востребованы профессии преподавателей и госслужащих. Также наблюдался прирост вакансий в области IT, отрасли производства и агропрома, в сферах красоты и здоровья, а также туризма и услуг.
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Социология , Общество , газета "Известия"
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