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Белоруссия передала Украине список задержанных под Минском россиян 

BFM.RU и ещё 8 1 час назад
Белоруссия передала Украине список задержанных под Минском россиян
Фото: Сергей Кравченко/ZUMA/TASS
Минск передал Киеву список задержанных россиян. Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, правоохранители проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе. Он подчеркнул, что вопрос не только в том, сколько среди задержанных украинцев и кто они, передает РИА Новости.
«Вопрос шире. Также, действительно, очень важно установить, кто из участников этого списка принимал участие в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формирований и, собственно говоря, причастны ли они к совершению тех или иных преступлений», — сказал министр.
В среду стало известно о задержани под Минском 33 россиян. Белорусия утверждает, что это боевики иностранной частной компании Вагнер и приехали в республику для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. В МИД России утверждают, что группа задержанных следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы.
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Социология , В мире , Конфликты , Политика , СНГ , Украина , Дмитрий Кулеба , МИД , РИА Новости , Киев , Минск
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