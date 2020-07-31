Белоруссия передала Украине список задержанных под Минском россиян 

Украины Минск передал Киеву список задержанных россиян. Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба , правоохранители проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе. Он подчеркнул, что вопрос не только в том, сколько среди задержанных украинцев и кто они, передает РИА Новости.

«Вопрос шире. Также, действительно, очень важно установить, кто из участников этого списка принимал участие в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формирований и, собственно говоря, причастны ли они к совершению тех или иных преступлений», — сказал министр.

В среду стало известно о задержани под Минском 33 россиян. Белорусия утверждает, что это боевики иностранной частной компании Вагнер и приехали в республику для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. В МИД России утверждают, что группа задержанных следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы.