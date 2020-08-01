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России готовятся к тому, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в октябре. Такой срок назвал глава Минздрава Михаил Мурашко , передает РИА Новости.

По его словам, в первую очередь вакцину получат медики и учителя.

Ранее Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в центре Гамалеи, завершились. По его словам, сейчас оформляются документы для регистрации вакцины.