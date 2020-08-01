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Назван срок начала массовой вакцинации россиян от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 8 36 минут назад
В России готовятся к тому, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в октябре. Такой срок назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
По его словам, в первую очередь вакцину получат медики и учителя.
Ранее Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в центре Гамалеи, завершились. По его словам, сейчас оформляются документы для регистрации вакцины.
Глава российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. 27 июля заявлял, что массовую вакцинацию от коронавируса в России и других странах желательно начать не раньше 2021 года. По его словам, есть смысл стремиться скорее привить отдельные группы населения, которые находятся в зоне риска, например, работающих в «красной» зоне врачей.
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Социология , Видео , COVID-19 , Вторая волна , Михаил Мурашко , Александр Сергеев , Минздрав РФ , РАН , РИА Новости
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