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Жители России назвали возраст, когда заканчивается молодость 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Россияне назвали возраст завершения молодости
Фото: РИА Новости
Почти каждый четвертый житель России (24%) считает, что молодость длится до 30 лет. Столько же граждан думают, что до 35 лет, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.
По мнению 20% опрошенных, молодость заканчивается в 25 лет. Возраст моложе 20 лет назвали 22% респондентов.
Возраст 35 лет как рубеж окончания молодости чаще называют женщины, чем мужчины — 26% против 23%. Также отодвинуть молодой возраст до 35 хотят люди 25—34 лет (29%).
Опрос проведен 15—17 июля 2020 года в 315 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, правильно подобранный рацион питания поможет сохранить молодость и затормозить процессы старения в организме человека.
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Социология , Общество , Законопроекты , Продлить жизнь
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