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Продажи масок в России упали в два раза 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Продажи масок в России упали в два раза
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Продажи медицинских масок в России снизились в два с половиной раза на второй неделе июля по сравнению с серединой мая. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка.
По данным исследования, с 6 по 12 июля российские аптеки продали 3,8 миллиона упаковок защитных средств. Максимальных значений этот показатель достигал 11-17 мая — 9,2 миллиона упаковок за неделю. Начиная со второй половины мая и в течение всего июня спрос на защитные средства падал. В это время продажи колебались в пределах 4,2–4,8 миллиона пачек масок в неделю. В то же время до пандемии коронавируса в среднем за неделю россияне приобретали 278 тысяч упаковок.
Выручка аптечных сетей также стали падать: на второй неделе июня она составила 176,4 миллиона рублей против 443,7 миллиона рублей в пиковый период в мае. Также аналитики отмечают снижение цен на маски. Их стоимость упала в два раза по отношению к апрелю, однако остается в два раза выше, чем в прошлом году. Это объясняется тем, что аптеки закупили защитные средства по высоким ценам, поэтому не спешат снижать на них цены.
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, самая очевидная причина падения продаж заключается в том, что россияне стали реже пользоваться ими. «Граждане и до смягчения ограничительных мер не спешили их носить, а теперь в большинстве регионов либо отменен масочный режим, либо разрешено не использовать средства защиты на улице», — объяснил он.
Как отмечает основатель платформы видеоаналитики Facemetric Юрий Годына, доля москвичей, которые носят маски в магазинах и на рынках столицы, упала до 5 процентов. Во время режима самоизоляции средствами защиты пользовались до от 50 до 80 процентов граждан, однако правильно их носили лишь 5-12 процентов.
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Комментарии
Социология , Общество , Медицинские маски , Сергей Шуляк , газета "Известия"
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