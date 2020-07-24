Продажи масок в России упали в два раза 

Продажи медицинских масок в России снизились в два с половиной раза на второй неделе июля по сравнению с серединой мая. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка.

По данным исследования, с 6 по 12 июля российские аптеки продали 3,8 миллиона упаковок защитных средств. Максимальных значений этот показатель достигал 11-17 мая — 9,2 миллиона упаковок за неделю. Начиная со второй половины мая и в течение всего июня спрос на защитные средства падал. В это время продажи колебались в пределах 4,2–4,8 миллиона пачек масок в неделю. В то же время до пандемии коронавируса в среднем за неделю россияне приобретали 278 тысяч упаковок.

Выручка аптечных сетей также стали падать: на второй неделе июня она составила 176,4 миллиона рублей против 443,7 миллиона рублей в пиковый период в мае. Также аналитики отмечают снижение цен на маски. Их стоимость упала в два раза по отношению к апрелю, однако остается в два раза выше, чем в прошлом году. Это объясняется тем, что аптеки закупили защитные средства по высоким ценам, поэтому не спешат снижать на них цены.

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка , самая очевидная причина падения продаж заключается в том, что россияне стали реже пользоваться ими. «Граждане и до смягчения ограничительных мер не спешили их носить, а теперь в большинстве регионов либо отменен масочный режим, либо разрешено не использовать средства защиты на улице», — объяснил он.

Как отмечает основатель платформы видеоаналитики Facemetric Юрий Годына, доля москвичей, которые носят маски в магазинах и на рынках столицы, упала до 5 процентов. Во время режима самоизоляции средствами защиты пользовались до от 50 до 80 процентов граждан, однако правильно их носили лишь 5-12 процентов.