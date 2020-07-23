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Опрос ВЦИОМа выявил число страдающих от нехватки денег россиян 

Говорит Москва 14 часов назад
Каждый десятый сталкивается с этим постоянно, каждый третий — время от времени, пишет «Интерфакс». Согласно исследованию, 72% опрошенных оценивают своё материальное положение как плохое или очень плохое. 39% страдают от нехватки денег крайне редко, а 17% респондентов никогда не сталкивались с такой проблемой.
Опрос также показал, что у 8% работающих россиян постоянно случаются непредвиденные расходы. 86% опрошенных заявили, что с такими проблемами сталкиваются время от времени или очень редко.
В исследовании приняли участие 1 600 человек старше 18 лет.
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Социология , ВЦИОМ , Интерфакс
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