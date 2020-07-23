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Опрос показал долю россиян с постоянной нехваткой денег до зарплаты 

Rambler News Service и ещё 10 14 часов назад
ВЦИОМ: 43% россиян заявили о нехватке денег до зарплаты
Фото: Газета.Ru
Каждый десятый россиянин (10%) постоянно сталкивается с нехваткой средств до зарплаты, периодически с этим сталкиваются 30% россиян, очень редко — 39%, следует из результатов исследования ВЦИОМ.
«Треть работающих россиян время от времени сталкиваются с нехваткой денег до зарплаты (33%), каждый десятый (10%) — постоянно, а 39% работников — очень редко. Чаще остальных на такие ситуации сетуют занятые с низкой самооценкой материального положения (24% постоянно и 48% время от времени)», — сообщили социологи.
По данным исследования, 8% респондентов постоянно сталкиваются с непредвиденными расходами. По 43% опрошенных отметили, что такие ситуации с ними происходят время от времени или очень редко.
Чаще всего с непредвиденными расходами сталкиваются работники, которые оценивают свое материальное положение как плохое или очень плохое: у 19% из них непредвиденные расходы происходят постоянно, 54% — время от времени. В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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Социология , ВЦИОМ
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