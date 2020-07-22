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Более 50% россиян полностью или частично недовольны своей жизнью 

Газета.Ru и ещё 16 2 часа назад
Россияне оценили свою жизнь
Фото: globallookpress.com
В настоящее время более половины опрошенных россиян полностью или частично недовольны своей жизнью. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Отмечается, 52% россиян недовольные жизненными условиями своей семьи, а 23% — полностью недовольны своей жизнью. 29% отметили, что частично.
47% опрошенных заявили, что вполне довольны своей жизнью.
По данным опроса, 45% россиян не рассчитывают на какие-либо изменения в будущем у себя или своей семьи. При этом 20% ожидают улучшений.
Лишь 23% респондентов считают, что будет хуже, 12% — не знают, на что надеяться.
Всероссийский опрос был проведен в период с 28 по 29 июня 2020 года, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.
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Социология , Общество , Выборы в Москве
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