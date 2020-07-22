Россияне оценили свою жизнь

В настоящее время более половины опрошенных россиян полностью или частично недовольны своей жизнью. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Отмечается, 52% россиян недовольные жизненными условиями своей семьи, а 23% — полностью недовольны своей жизнью. 29% отметили, что частично.

47% опрошенных заявили, что вполне довольны своей жизнью.

По данным опроса, 45% россиян не рассчитывают на какие-либо изменения в будущем у себя или своей семьи. При этом 20% ожидают улучшений.

Лишь 23% респондентов считают, что будет хуже, 12% — не знают, на что надеяться.

Всероссийский опрос был проведен в период с 28 по 29 июня 2020 года, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.