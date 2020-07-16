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Больше трети россиян решили не уходить в отпуск до конца года 

Вечерняя Москва 14 минут назад
Россияне не решаются на отпуск
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
При этом отдохнуть планирует каждый четвертый, свидетельствует опрос фонда «Общественное мнение».
Отпуск не планируют 36 процентов россиян, так как не работают или находятся в отпуске по уходу за ребенком. Еще 24 процента сообщили о том, что собираются взять дни отдыха. О работе без отпуска в этом году сообщили 12 процентов респондентов.
На вопрос о том, в каких регионах России они ездили отдыхать, 74 процента граждан ответили, что никогда не отдыхали внутри страны. Чаще всего россияне отдыхали в Краснодарском крае — об этом сообщили 28 процентов опрошенных. Также популярными оказались Крым, Москва и Санкт-Петербург — их выбрали 13, 12 и 11 процентов респондентов соответственно, передает РИА Новости.
Опрос проводился с 19 по 21 июня среди одной тысячи граждан от 18 лет и старше.
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Социология , Общество , Фонд "Общественное мнение" , РИА Новости
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