Россияне не решаются на отпуск

Отпуск не планируют 36 процентов россиян, так как не работают или находятся в отпуске по уходу за ребенком. Еще 24 процента сообщили о том, что собираются взять дни отдыха. О работе без отпуска в этом году сообщили 12 процентов респондентов.

На вопрос о том, в каких регионах России они ездили отдыхать, 74 процента граждан ответили, что никогда не отдыхали внутри страны. Чаще всего россияне отдыхали в Краснодарском крае — об этом сообщили 28 процентов опрошенных. Также популярными оказались Крым, Москва и Санкт-Петербург — их выбрали 13, 12 и 11 процентов респондентов соответственно, передает РИА Новости.

Опрос проводился с 19 по 21 июня среди одной тысячи граждан от 18 лет и старше.