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В Москве двое мужчин убили пенсионерку за нежелание отдать пенсию на алкоголь 

Вести Подмосковья и ещё 4 8 июля 2020
В Москве двое мужчин убили пенсионерку за нежелание отдать пенсию на алкоголь
Фото: Вести Подмосковья
В Москве задержан один из подозреваемых в убийстве пенсионерки и покушении на её внука. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлию Иванову.
Убийство произошло 5 июля этого года в квартире жилого дома на улице Дубнинской. Было обнаружено тело 88-летней женщины с множественными телесными повреждениями и колото-резаными ранениями. Там же находился её 33-летний внук, который был ранен. Его доставили в больницу, где сейчас он получает необходимую помощь.
По данным следствия, женщина получила пенсию и отказалась дать деньги внуку и его знакомым, которые хотели купить спиртное. Из-за этого двое мужчин её убили, а внука — ранили. С места преступления злоумышленники скрылись.
Одного из фигурантов, мужчину 1976 года рождения, уже задержали. Следствие будет требовать избрания меры пресечения.
Уточняется, что женщина была лежачей больной. Она не стала называть преступникам PIN-код от своей банковской карты, и они начали её избивать, после — зарезали.
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Комментарии
Социология , Убийство , Москва
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