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Россиянам предложили забыть о дефиците продуктов 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Россиянам предложили забыть о дефиците продуктов
Фото: Lenta.ru
Россиянам предложили забыть о слове дефицит в отношении продуктов питания, поскольку агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население товарами в нужном количестве. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в интервью ТАСС.
«У нас на протяжении последних лет производство продукции АПК демонстрирует рост. Российское сельское хозяйство находится на высоком уровне развития», — сказал Патрушев. Он отметил, что отрасль сменила свое направление с импортозамещения на экспорт. Глава Минсельхоза также подчеркнул, что в условиях пандемии сельскохозяйственные предприятия «ни на день не останавливали свою работу».
В этом году ожидается урожай зерна на уровне 122,5 миллиона тонн. По остальным видам производство будет или на уровне прошлого года, или несколько выше, заверил Патрушев.
Ранее стало известно, что уровень бедности в России составил 12,3 процента по итогам 2019 года. Около 18 миллионов граждан заявили о доходах ниже прожиточного минимума. Самым бедным регионом оказалась Республика Тыва.
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Социология , Дмитрий Патрушев , Минсельхоз , ИТАР-ТАСС
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