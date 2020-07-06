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Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии 

RT на русском и ещё 1 32 минуты назад
74 тысячи рублей: россияне назвали желаемую зарплату
Фото: © Михаил Воскресенский РИА Новости
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, какую зарплату хотели бы получать россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и полного снятия карантинных мер. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.
В среднем, как показал опрос, респонденты хотели бы получать 74 тыс. рублей в месяц.
При этом желаемая зарплата женщин оказалась ниже, чем у мужчин. Так, в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 86 тыс. рублей, а женщины — 61 тыс. рублей.
Аналитики также отмечают, что желаемый уровень зарплаты после начала пандемии коронавирусной инфекции изменился по сравнению с более ранним периодом.
Например, аналогичный опрос, проведённый в январе 2020 года, показал, что в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 103 тыс. рублей, а женщины — 80 тыс. рублей.
В опросе приняли участие 4,9 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.
Ранее данные Росстата показали, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в начале 2020 года.
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Социология , Общество , Росстат
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