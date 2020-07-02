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Власти РФ выделят 4 млрд рублей на поддержку безработных в регионах 

News.ru и ещё 1 59 минут назад
4 млрд рублей выделят власти на поддержку безработных
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Правительство намерено направить более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах.
Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, средства выделят в рамках поддержки безработных и людей, оказавшихся на грани увольнения. Полученными деньгами регионы смогут частично возместить расходы по оплате труда сотрудников.
Премьер также отметил, что гражданам, которые обратятся в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, в агропромышленном комплексе, на транспорте или в ЖКХ, в сфере благоустройства территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми, сообщается на сайте правительства.
Меры поддержки также коснутся тех, кого перевели на неполный рабочий режим с сокращением доходов. Такая работа, по мнению Мишустина, позволит временно трудоустроить более 80 тысяч человек.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников рассказал о последствиях пандемии коронавируса. По его словам, за время действия ограничений в России сократили 680 тысяч сотрудников. Всего «на пике» работать не могли 15 миллионов человек. С 1 апреля примерно два миллиона человек встали на учёт в службу занятости как безработные.
В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Множество субъектов малого и среднего бизнеса оказались на грани банкротства. Российское правительство несколько раз объявляло о введении всё новых мер поддержки экономики и граждан. Речь идёт о кредитах, субсидиях и налоговых льготах, а также о выплате увеличенных пособий по безработице и семьям с детьми.
Соотношение безработных, состоящих на учёте в службе занятости, в расчёте на каждую сотню вакансий, заявленных работодателями (коэффициент напряжённости), на российском рынке труда в конце мая выросло до 184 человек на 100 вакансий. Год назад показатель составлял 52 человека на 100 вакансий. Численность занятого населения от 15 лет и старше в мае по сравнению с апрелем этого года снизилась на 1,6%, а число безработных выросло на 20,6%.
Как писал NEWS.ru, 19 июня Мишустин представил президенту проект общенационального плана восстановления экономики. Он состоит из девяти разделов и включает около 500 мероприятий по различным направлениям. Сроки выполнения документа установлены до конца 2021 года.
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Социология , Максим Решетников , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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