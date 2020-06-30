Переписи населения России в 2020 году не будет 

Такое постановление подписало правительство Российской федерации. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков.
Всероссийская перепись населения за 2020 год всё-таки состоится, но в апреле 2021 года. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса.
«Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», — добавил глава Росстата.
Такое течение обстоятельств вполне ожидаемое. Ведь ещё в начале июня Совет федерации одобрил закон о приостановке до 2022 года срока действия нормы о том, что Всероссийская перепись населения должна проводиться раз в десять лет.