Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме 

Телеведущая Ксения Собчак подала в суд на немецкое издание Business insider за клевету. Об этом она сообщила в четверг, 25 июня, в своем Telegram-канале.

— Немецкое издание вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми» и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила, — написала Собчак.

Телеведущая добавила, что будет требовать извинений от немецкого издания. Она считает, что люди делятся на умных и глупых, а также на тех, кто имеет свое мнение и тех, кто идет за толпой.

— Я не поддерживаю любой протест в любой стране когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность, — отметила Собчак.

Беспорядки в США: причины и последствия

По американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали полицейские. В Сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, что мужчина лежит на земле, пока на него надевают наручники. При этом один из держащих его полицейских прижимает шею Флойда своим коленом. Тот несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает.

После широкого распространения информации о смерти Флойда руководство полиции Миннеаполиса объявило об увольнении четырех своих сотрудников, принимавших участие в задержании. Позже одного из экс-полицейских задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. 3 июня генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон переквалифицировал обвинение по делу Флойда на убийство второй степени. Кроме того, обвинения были предъявлены еще троим полицейским, находившимся рядом в момент, когда к Флойду применили удушающий прием при задержании.

Из-за непрекращающихся беспорядков 30 мая губернатор Миннесоты Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии США на территории штата для установления порядка впервые со времен Второй мировой войны. За все время массовых митингов в Штатах погибли 11 человек, еще более сотни пострадали. В последнее время протесты захлестнули и другие страны, в частности, Германию, Великобританию и Швецию.

4 июня генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что наблюдается «иностранное вмешательство» в протесты, происходящие в стране.

В субботу, 13 июня, в Атланте началась волна протестов после того, как 27-летний Рэйшард Брукс скончался в результате ранения полицейскими при задержании. Инцидент произошел возле одного из ресторанов Атланты. Брукс находился в автомобиле в нетрезвом виде и оказал сопротивление при задержании. Полиция попыталась применить электрошокер, но мужчина отнял его. Убегая, он, предположительно, сам попытался применить электрошокер против полиции, после чего в него выстрелили несколько раз. Брукса госпитализировали, но врачам не удалось спасти его жизнь.