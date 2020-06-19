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Отцовский капитал сможет укрепить семью, считают россияне 

Ura.Ru и ещё 1 27 минут назад
«Укрепит семью»: Россияне захотели отцовский капитал
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Россияне хотят, чтобы в стране ввели отцовский капитал за рождение третьего ребёнка. Кроме того, они выступают за дополнительные дни отдыха после рождения ребенка.
83% респондентов, опрошенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявили, что такие выплаты отцовского капитала способствуют укреплению семей. 42% заявили, что однозначно уверены в значимости отцовского капитала и только 10% сомневаются, что он необходим.
Кроме того, россияне хотят, чтобы работодатели предоставляли им дополнительный отпуск после рождения третьего ребенка в семье. Так, 85% опрошенных считают, что отцам нужен допотпуск в течение месяца, который можно взять в любой момент пока малышу не исполнится три года, пишет РИА «Новости». Для сплочения семьи достаточно недели дополнительного отпуска сразу после рождения ребенка, считают 79% респондентов. В телефонном опросе, прошедшем 16 июня, участвовало 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее с инициативой ввести отцовский капитал после рождения третьего ребенка в семье в ноябре прошлого года выступила вице-мэр Уфы Алина Сулейманова. Размер отцовского капитала хотят сделать аналогичным материнскому: 453 тысячи рублей. Предполагается, что он будет выплачиваться при условии, если все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в официально зарегистрированном браке.
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Социология , Общество , ВЦИОМ , РИА Новости
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