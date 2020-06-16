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Россияне назвали самую перспективную для карьеры сферу 

Газета.Ru и ещё 1 26 минут назад
Россияне назвали самую перспективную для карьеры сферу
Фото: ТАСС
Почти половина россиян — 49% — полагает, что самой перспективной для развития карьеры является сфера информационных технологий (IT). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру".
На втором месте оказалась медицина — ее выбрали 37% респондентов.
По 29% опрошенных обозначили хорошие перспективы в сферах искусственного интеллекта и робототехники.
Пятое место в данном рейтинге заняло строительство — его назвали 27% респондентов.
Опрос был проведен среди 2,1 тысячи россиян старше 18 лет из всех субъектов России.
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Социология , Общество
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