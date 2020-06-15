Россияне рассказали о желаемых зарплатах после пандемии

Когда завершится пандемия коронавируса, россияне в среднем по стране хотели бы получать зарплату в размере 74 тыс. рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследования сервиса "Работа.ру".

В опросе приняли участие почти 5 тыс. жителей разных регионов. Исследование показало, что размер желаемой зарплаты с января этого года снизился на 20%. Тогда респонденты назвали в среднем 92 тыс. рублей.

Самые крупные желаемые зарплаты называли жители столицы. Мужчины-москвичи хотели бы получать в среднем 94 тыс. рублей, а женщины — 71 тыс. рублей.

Опрошенные также отметили влияние пандемии на рынок труда. Так, 73% обратили внимание на снижение числа вакансий, 17% считают, что изменений пока нет, но скоро начнутся. Только 10% респондентов заявили, что не чувствуют никаких колебаний.