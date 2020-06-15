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Россияне рассказали, сколько хотят получать после пандемии COVID-2019 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Россияне рассказали о желаемых зарплатах после пандемии
Фото: ТАСС
Когда завершится пандемия коронавируса, россияне в среднем по стране хотели бы получать зарплату в размере 74 тыс. рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследования сервиса "Работа.ру".
В опросе приняли участие почти 5 тыс. жителей разных регионов. Исследование показало, что размер желаемой зарплаты с января этого года снизился на 20%. Тогда респонденты назвали в среднем 92 тыс. рублей.
Самые крупные желаемые зарплаты называли жители столицы. Мужчины-москвичи хотели бы получать в среднем 94 тыс. рублей, а женщины — 71 тыс. рублей.
Опрошенные также отметили влияние пандемии на рынок труда. Так, 73% обратили внимание на снижение числа вакансий, 17% считают, что изменений пока нет, но скоро начнутся. Только 10% респондентов заявили, что не чувствуют никаких колебаний.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Социология , Общество , ВОЗ
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