Половина россиян откажется от отпуска ради экономии

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Почти половина россиян — 49% — собираются экономить на отпуске и досуге. Ещё 41% откажется от концертов и спа-салонов.

На общественном транспорте будут экономить 38% сограждан. Таковы результаты исследования холдинга «Ромир» и компании BCG, пишет ТАСС.

Посещением кинотеатров пренебрегут 44% опрошенных, перестанут тратиться на медицинские процедуры 22% респондентов, они же откажутся от профилактических лекарств. Режим экономии продлится долго, но потребители планируют вернуть отдельные статьи расходов сразу после снятия ограничений.

К докризисному уровню трат намерена вернуться половина населения. Деньги пойдут на продукты, одежду, обувь, косметику. Интересуются автокредитами 23% населения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рынок России получит новую модель потребления после пандемии коронавируса. При покупках в магазинах основным для россиян станет фактор цены.