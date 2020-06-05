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Опрос: половина россиян откажется от отпуска ради экономии 

News.ru 2 часа назад
Половина россиян откажется от отпуска ради экономии
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Почти половина россиян — 49% — собираются экономить на отпуске и досуге. Ещё 41% откажется от концертов и спа-салонов.
На общественном транспорте будут экономить 38% сограждан. Таковы результаты исследования холдинга «Ромир» и компании BCG, пишет ТАСС.
Посещением кинотеатров пренебрегут 44% опрошенных, перестанут тратиться на медицинские процедуры 22% респондентов, они же откажутся от профилактических лекарств. Режим экономии продлится долго, но потребители планируют вернуть отдельные статьи расходов сразу после снятия ограничений.
К докризисному уровню трат намерена вернуться половина населения. Деньги пойдут на продукты, одежду, обувь, косметику. Интересуются автокредитами 23% населения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что рынок России получит новую модель потребления после пандемии коронавируса. При покупках в магазинах основным для россиян станет фактор цены.
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Социология , Общество , ИТАР-ТАСС
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