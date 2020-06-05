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Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса 

Lenta.ru 40 минут назад
Россияне приготовились меньше тратить
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Россияне в ближайшие полгода приготовились сократить расходы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в совместном исследовании Boston Consulting Group и «Ромир», которое поступило в «Ленту.ру».
«В России потребители сокращают свои расходы больше, чем на других развивающихся рынках», — говорится в исследовании. Сильное падение ожидается в таких отраслях как развлечения и досуг, а также путешествия.
Однако жители страны также приготовились в ближайшие полгода экономить на одежде, предметах роскоши, товарах длительного пользования и еде. Стремление тратить меньше на продукты питания в половине случаев связано со снижением доходов и наличием сделанных ранее запасов. Увеличение трат в данных категориях частью россиян объясняют ожидаемым ростом цен или стремлением сделать запасы.
Рост трат во второй половине 2020 года ожидается в таких отраслях, как ЖКХ, домашний интернет, безрецептурные препараты, платное телевидение. Однако растущих категории в России значительно меньше, чем на других рынках, отмечают исследователи. При этом перечень переживающих спад отраслей более схож с другими странами.
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России по итогам 2020 года упадет на 5 процентов, а реальные располагаемые доходы россиян рухнут на 3,8 процента. Правительство разработало план по спасению и восстановлению экономики страны, стоимость которого составляет 8 триллионов рублей.
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Социология , Общество , Минэкономразвития , Lenta.ru
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