Россияне приготовились меньше тратить

Россияне в ближайшие полгода приготовились сократить расходы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в совместном исследовании Boston Consulting Group и «Ромир», которое поступило в «Ленту.ру».

«В России потребители сокращают свои расходы больше, чем на других развивающихся рынках», — говорится в исследовании. Сильное падение ожидается в таких отраслях как развлечения и досуг, а также путешествия.

Однако жители страны также приготовились в ближайшие полгода экономить на одежде, предметах роскоши, товарах длительного пользования и еде. Стремление тратить меньше на продукты питания в половине случаев связано со снижением доходов и наличием сделанных ранее запасов. Увеличение трат в данных категориях частью россиян объясняют ожидаемым ростом цен или стремлением сделать запасы.

Рост трат во второй половине 2020 года ожидается в таких отраслях, как ЖКХ, домашний интернет, безрецептурные препараты, платное телевидение. Однако растущих категории в России значительно меньше, чем на других рынках, отмечают исследователи. При этом перечень переживающих спад отраслей более схож с другими странами.