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За сутки выписали ещё 18 рязанцев, переболевших коронавирусом
62info.ru
и
ещё 26
15 часов назад
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По её информации, всего с начала пандемии врачи вылечили 699 человек.
Кроме того, выздоровели 43 человека, у которых болезнь протекала в лёгкой форме, они находились на домашнем карантине под присмотром медиков.
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