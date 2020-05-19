Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые популярные сферы услуг на самоизоляции 

RT на русском и ещё 2 27 минут назад
Названы любимые услуги россиян на самоизоляции
Фото: ТАСС
Во время самоизоляции россияне стали больше обращаться к услугам курьеров, репетиторов, парикмахеров, мастеров по маникюру и психологов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса YouDo.com, которые есть в распоряжении RT.
Так, пользователи на 50% чаще заказывали услуги доставки. На 42% вырос спрос на парикмахеров, мастеров по маникюру и педикюру, фитнес-тренеров, психологов. С репетиторами и преподавателями россияне стали заниматься на 30% чаще.
При этом на некоторых специалистов спрос значительно сократился. В частности, на 44% реже россияне стали обращаться к фотографам и видеографам, на 30% сократился спрос на клинеров, помощников по хозяйству, на 25% — на мастеров по крупному ремонту и строительству.
Кроме того, согласно данным сервиса, в период самоизоляции россияне стали чаще предлагать свои услуги в качестве курьеров и web-разработчиков. Аналитики отмечают, что их прирост составил по 74%.
Также на 66% стало больше предложений специалистов в области работы с текстом, расшифровки аудио, рекламы и продвижения в интернете. В категории «Компьютерная помощь» (ремонт компьютерной техники, установка операционных систем, настройка интернет-соединения) — на 63%.
Число заявок на предоставление услуг репетиторов и преподавателей выросло на 62%.
При этом россияне стали меньше предлагать свои услуги в организации мероприятий и промоакций, а также в крупном ремонте (строительстве). Таких исполнителей стало на 24% и 33% меньше соответственно.
Ранее опрос показал, чем россияне планируют заняться сразу после окончания режима самоизоляции.
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
RT на русском: последние новости
Опрос: 41% россиян выступают за продолжение работы удалённо Опрос: 41% россиян выступают за продолжение работы удалённо Предприниматели назвали самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли Предприниматели назвали самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли Кабмин выделил 900 млн рублей на помощь россиянам за рубежом Кабмин выделил 900 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Комментарии
Социология , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужчину задержали за кражу денег из аптеки в Москве
Мужчину задержали за кражу денег из аптеки в Москве
«Китай или деньги»: Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум
«Китай или деньги»: Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
Поклонская объяснила властям Украины, как быть с Крымом
Поклонская объяснила властям Украины, как быть с Крымом
Недоступная среда: инвалиду выдали квартиру без удобств
Недоступная среда: инвалиду выдали квартиру без удобств
Видео
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
01:05
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
В мире
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
01:38
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
Армия
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
01:08
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
Происшествия
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
00:53
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
Происшествия
Появилось видео работы СОБР со стрелком в Москве
Происшествия
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
00:43
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
00:22
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение