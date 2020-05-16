Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось видео обысков у подозреваемых в реабилитации нацизма 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 1 час назад
Следственный комитет России разместил видео проведения обысков у подозреваемых в реабилитации нацизма. Четверо молодых россиян, по версии следствия, причастны к размещению фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка». Кадры сняты в Волгограде, Самаре, Перми, Ульяновске. Андрей Шабанов из Самары полностью признал свою вину и раскаялся. «С личного компьютера в сервисе „Бессмертный полк-онлайн“ разместил фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера под именем Михаил Алоисович Егерский, вот. (…) Раскаиваюсь. Вину признаю полностью», — сказал подозреваемый. СК РФ установил четырех подозреваемых в публикации нацистов на сайте «Бессмертного полка» Также признал свою вину Вячеслав Круглов из Ульяновска. Даниил Симонов из Перми посчитал неудавшейся шуткой публикацию фотографии Андрея Власова, бывшего советского военачальника, перешедшего в годы Великой Отечественной войны на сторону фашистской Германии. «Решил пошутить, пошутил неудачно», — цитирует его RT. Следственный комитет Российской Федерации установил личности четверых россиян, которые оказались причастны к размещению нацистских преступников в онлайн рядах «Бессмертного полка». В их отношении возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 354.1 УК РФ (о реабилитации нацизма). Напомним, по данным следствия, неизвестные с целью одобрения нацистских преступлений разместили в открытом доступе фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. При этом в подписи злоумышленники указали, что это якобы полковник Алексеев В. М. Также была опубликована анкета с фотоизображением Гитлера с подписью, что на ней якобы изображен участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».
Видео дня. Подсветка театра за 400 миллионов обескуражила Новосибирск
Национальная Служба Новостей: последние новости
Большинство россиян осудили выходку с фото нацистов на акции «Бессмертного полка» Большинство россиян осудили выходку с фото нацистов на акции «Бессмертного полка» Данчиков отметил заметное снижение числа нарушений самоизоляции 9 и 10 мая Данчиков отметил заметное снижение числа нарушений самоизоляции 9 и 10 мая Ожидание vs Реальность: Россияне рассказали, куда хотели поехать на майские праздники Ожидание vs Реальность: Россияне рассказали, куда хотели поехать на майские праздники
Комментарии
Социология , Генрих Гиммлер , Андрей Шабанов , Андрей Власов , СКР , Волгоград , Германия , Пермь , Самара , Ульяновск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне описали эмоции от последнего обращения Путина
Россияне описали эмоции от последнего обращения Путина
Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму
Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
За судью-«супертелочку» вступились коллеги
За судью-«супертелочку» вступились коллеги
«Три месяца без мужа и решила сделать сиськи»
«Три месяца без мужа и решила сделать сиськи»
Видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
00:41
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
00:16
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Новости Москвы
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
03:11
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
Шоу-бизнес
Вирусолог дал пугающий прогноз для России
00:16
Вирусолог дал пугающий прогноз для России
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение