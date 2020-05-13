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Россияне массово отказались от летних отпусков из-за коронавируса 

Lenta.ru 9 минут назад
Россияне массово отказались от летних отпусков
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Россияне массово отказались от летних отпусков из-за пандемии коронавируса и закрытых границ с другими странами. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на исследование банка «Открытие».
Так, только 41 процент опрошенных оказался готов отдыхать летом. Из них только четверть будут брать отпуск в обязательном порядке, еще 15 процентов готовы отправиться в путешествие только при условии открытия границ.
Почти каждый пятый россиян, готовый уйти в отпуск летом, проведет его дома, еще 18 процентов отправятся на дачу. Поездку внутри России хотели бы совершить 22 процента респондентов, отправиться за границу — 14 процентов россиян. 27 процентов не определились, где будут проводить отпуск.
Остальные граждане не планируют уходить в отпуск (около трети), не работают в настоящее время (13 процентов) или рассчитывают посвятить этот период поиску работу (7 процентов). Не определились с планами на лето пока 7 процентов россиян.
Выяснилось, что 27 процентов опрошенных в принципе опасаются дальних поездок после карантина, а 8 процентов граждан не готовы ездить за границу как минимум год после окончания пандемии из-за страха. В то же время более четверти россиян готовы уехать заграницу при первой возможности, а у 13 процентов, желающих взять отпуск, не оказалось накоплений на путешествия.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам отказаться от поездок за границу в 2020 году из-за обострения ситуации с распространением коронавируса. Она отметила, что отменить поездки за рубеж всего на один год — это не трагедия.
Однако большинство граждан надеется отправиться в какую-либо поездку, в том числе за границу, до конца этого года. Самые позитивно настроенные жители (10 процентов) надеются уехать путешествовать уже в августе, однако большинство рассчитывает на осень.
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Социология , Общество , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , Ханты-Мансийский банк "Открытие"
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