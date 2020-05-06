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Россияне захотели вернуться в офис после «удаленки» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 6 мая 2020
Россияне захотели вернуться в офис после «удаленки»
Фото: РИА Новости
После отмены удаленного режима работы 50% россиян хотели бы вернуться в офис и работать в коллективе, свидетельствует исследование сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».
Примерно треть респондентов высказала желание чередовать оба формата. Только 20% довольны «удаленкой» и согласны продолжить работу в таком формате, передает РИА «Новости».
Работающие удаленно чаще всего жаловались, что постоянно находят другие занятия. От работы дома не отвлекаются только 34% участников опроса.
На спортивную разминку прерываются 28% опрошенных, 23% смотрят в рабочее время сериалы, 22% «уходят» на обед, смотрят шоу на YouTube 17% респондентов и даже гуляют — 15%.
Чаще всего на «удаленке» занимаются домашними делами 27% участников опроса. Дети, с которыми надо делать уроки для дистанционного обучения, и родственники отвлекают от работы 21% опрошенных. Телевизор, интернет и холодильник мешает работать 19% и 7% респондентов соответственно. Ничто не может завладеть вниманием во время работы у 42% участников опроса.
В варианте «другое» респонденты чаще всего отмечали, что их отвлекают дети, с которыми надо делать уроки для дистанционного обучения.
В исследовании в апреле приняли участие 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.
Ранее сообщалось, что большинство россиян хотят сменить текущее место работы: одни планируют найти более перспективную вакансию, а другие опасаются трудностей, которые переживает работодатель в условиях карантина.
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Социология , Общество , РИА Новости
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