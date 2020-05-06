Россияне перестали поддерживать режим самоизоляции

За месяц в России снизилась поддержка ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос компании Online Market Intelligence (OMI) и центра социального проектирования "Платформа".

По данным издания, за месяц режим самоизоляции перестали поддерживать 15% россиян. То есть сейчас доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, составляет 47%.

Кроме того, за неделю среди россиян также снизилась поддержка мер контроля за режимом самоизоляции с 39% до 28%. Речь идет о введение пропускной системы, контроле перемещений по городу на транспорте и отслеживании нарушителей и их передвижения на личных автомобилях.

По данным исследования, 29% опрошенных считают, что распространение инфекции в России закончится и связанные с этим ограничения будут отменены в июне, 16% — в июле, 10% — в мае. 11% респондентов выразили мнение, что на это потребуется более полугода.

Опрос был проведен 24 апреля среди тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет, живущих в городах с населением более 100 тыс. человек.