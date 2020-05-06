Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Режим самоизоляции поддерживают уже менее половины россиян 

Газета.Ru и ещё 10 6 мая 2020
Россияне перестали поддерживать режим самоизоляции
Фото: ТАСС
За месяц в России снизилась поддержка ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос компании Online Market Intelligence (OMI) и центра социального проектирования "Платформа".
По данным издания, за месяц режим самоизоляции перестали поддерживать 15% россиян. То есть сейчас доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, составляет 47%.
Кроме того, за неделю среди россиян также снизилась поддержка мер контроля за режимом самоизоляции с 39% до 28%. Речь идет о введение пропускной системы, контроле перемещений по городу на транспорте и отслеживании нарушителей и их передвижения на личных автомобилях.
По данным исследования, 29% опрошенных считают, что распространение инфекции в России закончится и связанные с этим ограничения будут отменены в июне, 16% — в июле, 10% — в мае. 11% респондентов выразили мнение, что на это потребуется более полугода.
Опрос был проведен 24 апреля среди тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет, живущих в городах с населением более 100 тыс. человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. С конца марта в России действует режим самоизоляции.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Газета.Ru: последние новости
Аналитики выяснили, сколько французы наели на самоизоляции Аналитики выяснили, сколько французы наели на самоизоляции Россияне назвали Гермиону любимым персонажем "Гарри Поттера" Россияне назвали Гермиону любимым персонажем "Гарри Поттера" Краснодарский край стал седьмым регионом, где число заражений COVID-19 превышает тысячу Краснодарский край стал седьмым регионом, где число заражений COVID-19 превышает тысячу
Комментарии 14
Социология , Общество , Самоизоляция , Григорий Березкин , ВОЗ , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
Нетрезвая женщина залила газировкой Вечный огонь
Нетрезвая женщина залила газировкой Вечный огонь
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение