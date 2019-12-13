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В России резко упали продажи новогодних товаров 

Газета.Ru + ещё 2 54 минуты назад
В России резко упали продажи новогодних товаров
Фото: Depositphotos
Россияне стали меньше покупать новогодних товаров по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Платформы ОФД".
Согласно имеющимся данным, с 15 ноября по 6 декабря 2019 года на 48% упали объемы продаж от елочных игрушек по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Кроме того, на 47% сократились продажи мишуры, на 25% — гирлянд и на 12% — искусственных елок.
В "Платформе ОФД" объясняют сокращение покупок тем, что у жителей Центральной России пока нет новогоднего настроения, в том числе из-за отсутствия снега. Поэтому люди без энтузиазма приобретают праздничные украшения заранее.
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Теги:
Социология , Общество
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