В России резко упали продажи новогодних товаров

Россияне стали меньше покупать новогодних товаров по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Платформы ОФД".

Согласно имеющимся данным, с 15 ноября по 6 декабря 2019 года на 48% упали объемы продаж от елочных игрушек по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Кроме того, на 47% сократились продажи мишуры, на 25% — гирлянд и на 12% — искусственных елок.

В "Платформе ОФД" объясняют сокращение покупок тем, что у жителей Центральной России пока нет новогоднего настроения, в том числе из-за отсутствия снега. Поэтому люди без энтузиазма приобретают праздничные украшения заранее.