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Россияне назвали справедливую зарплату 

Рамблер + ещё 22 23 минуты назад
Участники опроса, проведённого специалистами Общественной палаты РФ, назвали размер минимальной заработной платы, который в России можно назвать справедливым, сообщает РИА Новости.
Названа средняя зарплата в Москве
По итогам исследования, 35% россиян заявили, что справедливой минимальной зарплатой в России можно считать ежемесячную выплату в размере более 50 тысяч рублей. 31% респондентов отметили, что минимум должен составлять от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, 20% заявили о сумме в 30-40 тысяч, а 10% согласились на 21-30 тысяч рублей.
Более половины респондентов (60%) заявили, что считают существенную разницу в доходах россиян «несправедливой». При этом 97% опрошенных выразили надежду, что восстановить справедливость помогут только дополнительные усилия со стороны государства. 80% отметили, что важную роль должно сыграть повышение уровня социальной отвественности бизнеса, а 71% респондентов указали на деятельность некоммерческих организаций и активистов.
В октябре, как ранее сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали рейтинг городов России с самими большими зарплатами. Первое место в нем заняла Москва со средней зарплатой в 97 тысяч рублей. На втором месте — Южно-Сахалинск с зарплатой 90,6 тысячи рублей. На третьем — Салехард с показателем средней зарплаты в 88 тысяч рублей.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Социология , Видео , Общество , Общественная палата России , РИА Новости
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