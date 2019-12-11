Россияне назвали справедливую зарплату

По итогам исследования, 35% россиян заявили, что справедливой минимальной зарплатой в России можно считать ежемесячную выплату в размере более 50 тысяч рублей. 31% респондентов отметили, что минимум должен составлять от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, 20% заявили о сумме в 30-40 тысяч, а 10% согласились на 21-30 тысяч рублей.

Более половины респондентов (60%) заявили, что считают существенную разницу в доходах россиян «несправедливой». При этом 97% опрошенных выразили надежду, что восстановить справедливость помогут только дополнительные усилия со стороны государства. 80% отметили, что важную роль должно сыграть повышение уровня социальной отвественности бизнеса, а 71% респондентов указали на деятельность некоммерческих организаций и активистов.

В октябре, как ранее сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали рейтинг городов России с самими большими зарплатами. Первое место в нем заняла Москва со средней зарплатой в 97 тысяч рублей. На втором месте — Южно-Сахалинск с зарплатой 90,6 тысячи рублей. На третьем — Салехард с показателем средней зарплаты в 88 тысяч рублей.