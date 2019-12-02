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Канделаки требует команду спасателей российскому образованию 

SM News + ещё 1 1 час назад
Канделаки требует команду спасателей российскому образованию
Фото: SM News
Генеральный продюсер холдинга «Матч» Тина Канделаки опубликовала результаты персонального опроса подписчиков о состоянии российского образования после того как ранее выразила несогласие с данными Рособрнадзора.
[insert page='kandelaki-raskritikovala-rezultaty-oprosa-rosobornadzora-o-kachestve-obrazovaniya-55924' display='null' class='left'] По её словам, итог ожидаемо разный.
«Мы с Рособрнадзором существуем в двух параллельных мирах: если судить о положении дел по казенному бланку, все у нас замечательно. Если же спуститься с чиновничьих небес на землю, то давно уже пора вызывать команду спасателей», — заметила она в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор провел опрос об отношении учителей, учеников и их родителей к ситуации в российском школьном образовании. По результатам исследования 86% педагогов, 72% родителей и 80% учеников довольны качеством образования.
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Теги:
Социология , Образование , Тина Канделаки , Рособрнадзор
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