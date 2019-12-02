Россияне оценили ситуацию в стране

Россияне стали позитивнее оценивать происходящее в стране, каждый второй оказался доволен своей жизнью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты свежего опроса ВЦИОМ

К ситуации в России с оптимизмом относятся 57 процентов опрошенных. Годом ранее этого показатель был 58 процентов, но затем упал на восемь пунктов к началу 2019-го.

При этом последние два года социологи отмечают рост числа недовольных граждан. В 2017 году их было 23 процента, сейчас и год назад — 35.

В 2018 году 40 процентов участников опроса не ожидали улучшений в своей жизни, в этом таких людей стало на один процент больше.