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Россияне оценили ситуацию в стране 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне оценили ситуацию в стране
Фото: РИА Новости
Россияне стали позитивнее оценивать происходящее в стране, каждый второй оказался доволен своей жизнью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты свежего опроса ВЦИОМ.
К ситуации в России с оптимизмом относятся 57 процентов опрошенных. Годом ранее этого показатель был 58 процентов, но затем упал на восемь пунктов к началу 2019-го.
При этом последние два года социологи отмечают рост числа недовольных граждан. В 2017 году их было 23 процента, сейчас и год назад — 35.
В 2018 году 40 процентов участников опроса не ожидали улучшений в своей жизни, в этом таких людей стало на один процент больше.
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Теги:
Социология , Общество , ВЦИОМ
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