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Опрос: почти две трети респондентов назвали медведя наиболее подходящим символом России 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Россияне определились с символом страны
Фото: РИА Новости
Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) провел опрос, согласно которому почти две трети (65%) россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь. Об этом говорится в результатах исследования, поступивших в распоряжение ТАСС в четверг.
"Выявление символов и архетипов помогает понять состояние массового сознания. Россияне в этом смысле продемонстрировали традиционную приверженность образу медведя, олицетворяющего, по их мнению, нашу страну. Так, согласно данным опроса, 65% респондентов полагают, что именно медведь является правильным и подходящим символом России", — отметили в ФОМ.
Согласно результатам опроса, только 18% опрошенных придерживаются обратной точки зрения, а еще 17% затруднились с ответом. "Следует отметить, что распределение ответов практически не зависит ни от возраста респондентов, ни от уровня их образования, ни от политических пристрастий. Любопытно, что несколько чаще прочих считают медведя подходящим символом москвичи (73%) и сибиряки (71%)", — подчеркнули в фонде.
Среди мужчин 70% считают медведя правильным символом России, среди женщин — 61%, говорится в исследовании.
"Большинство участников опроса, считающих медведя подходящим символом (33% от всех опрошенных), поясняя свою точку зрения, акцентировали внимание на силе, мощи этого зверя", — уточнили в ФОМ.
В фонде добавили, что 7% россиян описывали медведя как зверя, который "долго терпит, но если его разозлить, то всем достанется", а еще 5% — как грозного хищника, который "выражает свирепость".
"При этом некоторые подчеркивали, что сила эта сочетается с миролюбием и добродушием, а некоторые, напротив, говорили о воинственности. Но и те, и другие усматривали в этих ассоциациях свидетельства уместности символа применительно к России", — отмечается в исследовании.
В ФОМ пояснили, что люди, считающие медведя неподходящим символом для России, зачастую не могут объяснить свою позицию.
"Те, кому удается сформулировать причины неприятия этого символа, чаще прочего говорят о грубости и агрессивности медведя. Однако подавляющее большинство, как видим, считает медведя достаточно адекватным олицетворением России. А некоторые — даже безальтернативным", — говорится в результатах опроса.
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Теги:
Социология , Общество , Фонд "Общественное мнение" , ИТАР-ТАСС
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