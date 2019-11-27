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ВЦИОМ выяснил миграционные установки молодых россиян 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Стали известны взгляды на эмиграцию среди молодежи
Фото: РИА Новости
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян в возрасте от 14 до 35 лет, в ходе которого выяснял миграционные установки молодых людей.
Согласно результатам исследования, 40% молодых россиян связывают жизнь только с Россией и не хотели бы переезжать за границу ни при каких условиях. Примерно столько же (41%) не хотели бы уезжать за рубеж навсегда, но заявили о желании поучиться или поработать в других странах, а также просто посмотреть мир.
Только 4,8% хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства, сообщает РБК.
В ходе исследования было опрошено 9 тыс. 342 респондентов в возрасте 14-35 лет. Метод опроса — комбинированный (телефонный и онлайн опрос). Опрос проведен с 21 октября по 1 ноября. Статистическая погрешность не превышает 1%.
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Теги:
Социология , Общество , ВЦИОМ
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