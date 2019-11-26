Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону
Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону
Происшествия
В деле о самоубийстве изнасилованной следовательницы новый поворот
В деле о самоубийстве изнасилованной следовательницы новый поворот
Происшествия
Россия впервые показала США супероружие
Россия впервые показала США супероружие
Оружие
Оставим под санкциями: Эстония успокоила Зеленского
Оставим под санкциями: Эстония успокоила Зеленского
В мире

Россияне рассказали о качествах настоящего лидера 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Россияне рассказали о качествах настоящего лидера
Фото: РИА Новости
Более половины россиян («58 процентов») считают, что предрасположенность к лидерству не зависит от пола человека. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте организации во вторник, 26 ноября.
32 процента респондентов полагают, что к лидерству больше предрасположены мужчины. Восемь процентов считают, что это качество заложено в женщинах.
Лидером большинство считают человека, который способен вдохновлять других и может повести за собой. Кроме того, такой человек должен уметь организовать команду, пользоваться уважением среди коллег и быть профессионалом, говорится в исследовании.
Россиян также спросили о распределении домашних обязанностей. 71 процент респондентов считает, что эта нагрузка должна поровну делиться между членами семьи.
В сентябре социологи сообщали, что мужчины в три раза чаще, чем женщины, демонстрируют стереотипы о женщинах-политиках.
Видео дня. «Народный имам» женился на 13-летней девочке
Последние новости
Россиянам предложили новую систему новогодних выходных Россиянам предложили новую систему новогодних выходных МОК отреагировал на предложение WADA отстранить Россию МОК отреагировал на предложение WADA отстранить Россию В России отменят 50-рублевые выплаты для детей В России отменят 50-рублевые выплаты для детей
Комментарии 
Теги:
Социология , Общество , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону
Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону 77
В деле о самоубийстве изнасилованной следовательницы новый поворот
В деле о самоубийстве изнасилованной следовательницы новый поворот 10
Россия впервые показала США супероружие
Россия впервые показала США супероружие 1121
Оставим под санкциями: Эстония успокоила Зеленского
Оставим под санкциями: Эстония успокоила Зеленского
Трагедия в Сочи: кто довел до суицида юную следовательницу
Трагедия в Сочи: кто довел до суицида юную следовательницу 102
Видео
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
09:16
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
Украина В мире
«Не слушай злопыхателей»: Винокур заступился за Ротару
04:10
«Не слушай злопыхателей»: Винокур заступился за Ротару
Шоу-бизнес
В деле о самоубийстве изнасилованной следовательницы новый поворот
01:56
В деле о самоубийстве изнасилованной следовательницы новый поворот
Происшествия
Зеленский оценил отношения России и Украины
04:44
Зеленский оценил отношения России и Украины
В мире Украина
Зеленский напомнил Коломойскому, кто президент Украины
03:53
Зеленский напомнил Коломойскому, кто президент Украины
В мире Конфликты
Придется работать: почему 31 декабря не станет выходным
00:27
Придется работать: почему 31 декабря не станет выходным
Общество
Историк-расчленитель Соколов обратился к поклонникам
05:51
Историк-расчленитель Соколов обратился к поклонникам
Происшествия
Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону
00:49
Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону
Происшествия Катастрофы
«Маскирует унитазами реальные проблемы»
00:36
«Маскирует унитазами реальные проблемы»
Украина В мире
Украину назвали «жертвой российской агрессии»
01:23
Украину назвали «жертвой российской агрессии»
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение