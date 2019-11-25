Каждый десятый россиянин признался, что не хочет заводить детей

Жители России рассказали, сколько детей хотели бы иметь. Согласно данным опроса «Левада-центра», 9 процентов опрошенных не желают заводить ребенка.

Вместе с тем, 27 процентов респондентов хотят одного ребенка. А больше половины (55 процентов) граждан мечтают о двух или более детей. Около 7 процентов заявили, что не могут сейчас ответить на этот вопрос.

Результаты опроса показали, что мужчины чаще женщин хотят многодетную семью. Пять или более наследников хотят иметь 11 процентов представителей сильного пола и лишь 7 процентов девушек. А 46 процентов женщин отметили, что желают завести двоих детей. Того же мнения придерживаются 37 процентов мужчин.

Социологи проводили опрос среди более чем 1,5 тысячи человек. На вопросы отвечали женщины младше 45 лет и мужчины до 55 лет. Эксперимент проходил с 24 по 30 октября нынешнего года в 137 населенных пунктах и 50 субъектах страны, пишет канал «360».

Читайте также: Столичным мамам напомнили о возможности получить финансовую поддержку