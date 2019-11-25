Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
Общество
Мадонну обвинили в воровстве
Мадонну обвинили в воровстве
Шоу-бизнес
Заразна: Россиянку отказались крестить из-за родинки
Заразна: Россиянку отказались крестить из-за родинки
Общество
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление
Происшествия

Каждый десятый россиянин признался, что не хочет заводить детей 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Каждый десятый россиянин признался, что не хочет заводить детей
Фото: Вечерняя Москва
Жители России рассказали, сколько детей хотели бы иметь. Согласно данным опроса «Левада-центра», 9 процентов опрошенных не желают заводить ребенка.
Вместе с тем, 27 процентов респондентов хотят одного ребенка. А больше половины (55 процентов) граждан мечтают о двух или более детей. Около 7 процентов заявили, что не могут сейчас ответить на этот вопрос.
Результаты опроса показали, что мужчины чаще женщин хотят многодетную семью. Пять или более наследников хотят иметь 11 процентов представителей сильного пола и лишь 7 процентов девушек. А 46 процентов женщин отметили, что желают завести двоих детей. Того же мнения придерживаются 37 процентов мужчин.
Социологи проводили опрос среди более чем 1,5 тысячи человек. На вопросы отвечали женщины младше 45 лет и мужчины до 55 лет. Эксперимент проходил с 24 по 30 октября нынешнего года в 137 населенных пунктах и 50 субъектах страны, пишет канал «360».
Ранее Nation News сообщило, что Счетная палата опубликовала материалы, в которых говорится об убыли населения. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль знает об этих показателях демографии. По его словам, все данные учли при разработке национальных проектов.
Читайте также: Столичным мамам напомнили о возможности получить финансовую поддержку
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Вечерняя Москва: последние новости
СМИ: Студентам российских вузов могут разрешить летать по льготам СМИ: Студентам российских вузов могут разрешить летать по льготам Россияне рассказали о самых нелепых покупках в «Черную пятницу» Россияне рассказали о самых нелепых покупках в «Черную пятницу» Россияне рассказали, какой помощи хотят от государства Россияне рассказали, какой помощи хотят от государства
Комментарии 
Теги:
Социология , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Счетная палата
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день 3
Мадонну обвинили в воровстве
Мадонну обвинили в воровстве
Заразна: Россиянку отказались крестить из-за родинки
Заразна: Россиянку отказались крестить из-за родинки 38
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление 45
Умер артист Театра на Таганке Виктор Семенов
Умер артист Театра на Таганке Виктор Семенов 1
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
00:27
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
Общество
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление
01:03
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление
Происшествия
Мадонну обвинили в воровстве
01:00
Мадонну обвинили в воровстве
Шоу-бизнес
Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете
01:14
Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете
Происшествия
Ульянов рассказал о своей госпитализации
02:18
Ульянов рассказал о своей госпитализации
Общество
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Стало известно о частых инфарктах пилотов
00:33
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Происшествия Катастрофы
Дети отравились газом в российской школе
03:07
Дети отравились газом в российской школе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение