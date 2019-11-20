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Россияне высказали опасения по поводу сокращения рабочей недели 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Россияне испугались «четырехдневки»
Фото: РИА Новости
Россияне боятся сокращения рабочей недели до четырех дней из-за возможного уменьшения зарплаты, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
«Мы провели это исследование. Люди боятся, честно говоря, что сокращение, выпадение одного дня приведет к тому, что они зарплату будут получать на 20% меньше. Поэтому пока мы до цивилизации досуга еще не очень доросли, мы не хотим пока еще сокращать свой рабочий день. Нам нужна работа. И желательно — с достойной оплатой», — передает РИА «Новости» слова Федорова.
Между тем в октябре замминистра экономического развития Петр Засельский сообщил, что инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю пока не поддержало ни одно предприятие страны.
1 октября Минтруд передал правительству доклад о введении четырехдневной рабочей недели. До этого в Совфеде заявили, что введение четырехдневной рабочей недели связано с темой цифровизации.
Напомним, в начале ноября 40% россиян заявили о готовности работать интенсивнее ради перехода на четырехдневную трудовую неделю.
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Теги:
Социология , Общество , Валерий Федоров , Минтруд , Совет Федерации , ВЦИОМ , РИА Новости
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