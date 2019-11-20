Россияне испугались «четырехдневки»

По его словам, Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование о четырехдневной рабочей неделе.

«Люди боятся, честно говоря, что сокращение, выпадение одного дня приведет к тому, что они зарплату будут получать на 20% меньше ", — сказал Федоров.

Глава ВЦИОМ также высказал мнение, что жители России «пока до цивилизации досуга еще не очень доросли».

«Мы не хотим пока еще сокращать свой рабочий день. Нам нужна работа. И желательно — с достойной оплатой», — подчеркнул Федоров.

Как сообщал «Рамблер», первым о переходе на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр России Дмитрий Медведев . Он высказал мнение, что сокращение рабочей недели произойдет благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени.

большинство российских работодателей (61 процент), принявших участие в опросе, намерены снизить зарплаты своим сотрудникам, если придется перейти на четырехдневку.