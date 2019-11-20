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Россияне испугались «четырехдневки» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Россияне испугались «четырехдневки»
Фото: РИА Новости
Жители России боятся сокращения рабочей недели из-за возможного уменьшения зарплаты. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
По его словам, Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование о четырехдневной рабочей неделе.
«Люди боятся, честно говоря, что сокращение, выпадение одного дня приведет к тому, что они зарплату будут получать на 20% меньше ", — сказал Федоров.
Глава ВЦИОМ также высказал мнение, что жители России «пока до цивилизации досуга еще не очень доросли».
«Мы не хотим пока еще сокращать свой рабочий день. Нам нужна работа. И желательно — с достойной оплатой», — подчеркнул Федоров.
Как сообщал «Рамблер», первым о переходе на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он высказал мнение, что сокращение рабочей недели произойдет благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени.
При этом, по данным сервиса «Работа.ру», которые привела принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости»,
большинство российских работодателей (61 процент), принявших участие в опросе, намерены снизить зарплаты своим сотрудникам, если придется перейти на четырехдневку.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Социология , Общество , Дмитрий Медведев , Валерий Федоров , Демьян Кудрявцев , ВЦИОМ , Ведомости , РИА Новости
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