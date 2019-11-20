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Опрос: россияне захотели свободы слова и справедливости 

Ura.Ru 2 часа назад
Опрос: россияне захотели свободы слова и справедливости
Фото: Ura.Ru
Среди граждан России вырос спрос на справедливый суд, а также своду слова и мирных собраний. Как следует из опроса «Левада-центра», россияне стали чаще говорить о своих правах, хотя ранее не придавали этому большого значения.
На первом месте у россиян стоит право на жизнь (рост по сравнению с 2017 годом с 72% до 78%), медицинскую помощь (70%), а также справедливый суд (с 64% до 50%), приводит данные опроса газета «Коммерсант».
В два (с 16 до 30%) увеличилось число желающих участвовать в общественной и политической жизни страны. О необходимости свободы слова теперь высказываются 58% респондетов против 34% в 2017 году. О необходимости мирных собраний говорят 28% (в 2017 году — 13%).
Заявлять о правах и справедливом суде жители страны стали после того, как началась пенсионная реформа, ухудшилось материальное положение и прошли беспорядки с столице на фоне выборов в Мосгордуму, рассказала газете социолог «Левада-центра» Карина Пипия.
Кроме того, жителей страны стали больше волновать их права на неприкосновенность имущества (57% против 46%), на отдых (52% против 39%) и владение собственностью (50% против 40%),
Исследование социологи «Левада-центра» проводил с 24 по 30 октября 2019 года путем поквартирного опроса 1616 человек в 137 населенных пунктов из 50 регионов страны.
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Теги:
Социология , Карина Пипия , Мосгордума , Левада-центр , Газета "Коммерсантъ"
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